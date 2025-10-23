El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a media tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores cercanos al 99%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 52% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más cómodo y agradable para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad moderada que oscilará entre los 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento, aunque ligero, será suficiente para mantener el ambiente dinámico y evitar que el calor se vuelva agobiante.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 19:37, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que las estrellas sean visibles, creando un ambiente perfecto para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.