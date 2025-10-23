El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será bastante alta al inicio del día, con valores que rondan el 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Las rachas máximas se registrarán en torno a los 20 km/h, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Mairena del Alcor pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se experimentaron condiciones de bruma y niebla en las primeras horas, que irán desapareciendo a medida que avance el día.

La salida del sol se producirá a las 08:38, y el ocaso está previsto para las 19:35, lo que ofrece un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de un paseo, practicar deporte o simplemente relajarse en el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.