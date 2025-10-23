El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8:00 a.m., se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondan los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al inicio del día y subiendo hasta el 100% en las horas más tempranas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la formación de niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla persistirá hasta las 9:00 a.m., cuando se espera que el cielo comience a despejarse. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 17 grados durante las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 24 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad, que bajará al 56% hacia la tarde, proporcionando un alivio a la sensación de humedad.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h desde el noroeste en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor temperatura. A lo largo de la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 18 grados a las 8:00 p.m. y manteniéndose en torno a los 17 grados hasta la medianoche.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será mayormente cubierto en las primeras horas, con niebla y bruma, pero se espera un cambio hacia un día soleado y cálido a medida que avance la jornada. Los vientos del noroeste aportarán frescura, y la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.