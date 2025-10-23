El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 26 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 20 grados a las 00:00 horas y subiendo gradualmente hasta llegar a los 26 grados hacia las 17:00 horas.

A medida que avance la jornada, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 24 grados a las 19:00 horas. La noche se mantendrá fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 22:00 horas. La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 68% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 97% a las 06:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 16:00 horas. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en el transcurso de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La visibilidad será óptima, sin la presencia de bruma o nubes que puedan obstaculizarla. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, por lo que se recomienda aprovechar el buen tiempo para realizar paseos o actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.