El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, con una temperatura que comenzará en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que la visibilidad mejore y las condiciones se mantengan despejadas, alcanzando temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 29 grados durante el día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 99%, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 63% por la tarde. Esto contribuirá a que las temperaturas se sientan más confortables, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro alcance su punto máximo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur y suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. La dirección del viento cambiará a noroeste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracterizará por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y un aumento en la velocidad del viento a medida que avance el día. Los ciudadanos pueden esperar un día sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de las actividades cotidianas con total tranquilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.