El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 47% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante agradable, sin la incomodidad que a veces puede generar una alta humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 16 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como excursiones o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:27, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una vista espectacular del ocaso.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.