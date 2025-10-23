El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada, con algunas variaciones en la cobertura del cielo. Las primeras horas de la mañana comenzarán con bruma y niebla, especialmente en los periodos más tempranos, lo que podría afectar la visibilidad. A medida que avance el día, se prevé que el cielo se aclare, permitiendo que el sol brille con fuerza, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el ambiente se sienta cálido y agradable. La sensación térmica será cómoda, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido al calor.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100%, lo que puede hacer que la sensación de calor sea más intensa. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 63% por la tarde, lo que mejorará la comodidad del ambiente.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite disfrutar de un día soleado y seco. Este clima es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos familiares.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y una brisa ligera que hará que el día sea placentero. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo precauciones ante la bruma matutina y el calor de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.