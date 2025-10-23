El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un estado de cielo muy nuboso que persistirá hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la situación mejore ligeramente, aunque la nubosidad seguirá siendo predominante.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 86% por la mañana y descenderá hasta un 45% hacia el final del día. Sin embargo, la sensación de calor puede ser intensa debido a la alta humedad en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a 15 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco a pesar de la nubosidad. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo y las áreas verdes de Écija continuarán necesitando agua, dado que la temporada de lluvias aún no ha comenzado de manera significativa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 23°C hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y pegajosa. El ocaso se producirá a las 19:32, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la tarde en la ciudad.

En resumen, Écija experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente cálido y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.