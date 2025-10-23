El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas brumas y nieblas en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 09:00, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance la mañana, las condiciones mejorarán, dando paso a un día soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 30 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 98% en la madrugada y bajará hasta un 44% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde se presentará cálida y más seca, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura en las horas más calurosas del día, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Coria del Río pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:37, con una puesta de sol que promete ser espectacular.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los meses más fríos del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.