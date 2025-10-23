El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 18 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo.

A lo largo del día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, llegando a los 28 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable. La humedad relativa, que se mantendrá en niveles moderados, comenzará en un 86% a las 00:00 y descenderá gradualmente hasta un 50% hacia la tarde, lo que también ayudará a que el calor sea más tolerable.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 20:00 horas y bajando a 11 grados hacia la medianoche. La brisa continuará, aunque con menor intensidad, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por la ciudad. Los cordobeses pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un ambiente cálido y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.