El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, pero se irá reduciendo a medida que el sol se eleve, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que sugiere que no habrá cambios significativos en las condiciones atmosféricas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque se reporta la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana, que debería disiparse rápidamente con el aumento de la temperatura.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:36, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual para quienes deseen disfrutar del ocaso.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es propicio para actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.