El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 84% al amanecer, pero a medida que el sol se eleva, esta cifra disminuirá, estabilizándose en torno al 46% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando rachas de hasta 24 km/h. Esto puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Cartaya, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 19:41, ofreciendo una vista espectacular en el horizonte.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 21 grados hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y agradable.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes de la localidad pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya sea paseando por la playa, realizando deportes al aire libre o simplemente disfrutando de un rato en familia o con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.