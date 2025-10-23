El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma en los periodos iniciales, especialmente entre las 00:00 y las 01:00, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en las carreteras.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con cielos despejados y poco nubosos en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C y 27°C, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00, cuando se espera que el termómetro marque 27°C. Este aumento en la temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 96% en la mañana al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más confortable.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Durante la mañana, se registrarán rachas de hasta 15 km/h, mientras que por la tarde, el viento podría alcanzar velocidades de hasta 23 km/h, lo que proporcionará un alivio ante el calor. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto a la noche, se anticipa que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:34. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia las 23:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades nocturnas.

Es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear por el campo, disfrutar de un almuerzo en una terraza o simplemente relajarse en el parque. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvia hacen de este 23 de octubre un día perfecto para disfrutar de lo que Carmona tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.