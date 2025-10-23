El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 30 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando el 99% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40-50% durante las horas más cálidas. Esto hará que el tiempo sea más agradable y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección oeste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento suave y constante contribuirá a mantener un ambiente fresco y cómodo, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad recreativa.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:36. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes y brumas, lo que permitirá contemplar el paisaje sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.