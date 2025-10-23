El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente cubierto, con un cielo que permanecerá cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las primeras horas de la mañana, desde las 00:00 hasta las 08:00, se caracterizarán por un cielo completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, el cielo continuará cubierto hasta el mediodía, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 18 grados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados entre las 15:00 y las 17:00. La humedad relativa comenzará a disminuir gradualmente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo. Sin embargo, la sensación de calor puede ser acentuada por la alta humedad que se experimentó durante la mañana.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 24 km/h desde el oeste y suroeste, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, comenzando desde el sureste en la mañana y cambiando a oeste y noroeste en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que la visibilidad sea buena, ya que no hay pronóstico de precipitaciones. La puesta de sol se producirá a las 19:30, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones agradables para disfrutar de actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.