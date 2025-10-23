El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas horas de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 a.m., se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas, donde la humedad relativa alcanzará niveles cercanos al 99%. A medida que avance la mañana, las condiciones mejorarán notablemente, dando paso a un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad, que bajará del 99% al 42% a lo largo del día. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Durante la tarde, el viento podría alcanzar rachas de hasta 21 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en medio del calor. La dirección del viento cambiará a oeste por la tarde, lo que podría traer consigo un ligero descenso en la temperatura hacia la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

El amanecer se producirá a las 8:38 a.m. y el ocaso será a las 7:36 p.m., lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 21°C hacia el final del día.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, lo que promete ser un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.