El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 18 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 22 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 29 grados a las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (97%), irá disminuyendo a medida que el día avance, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 58% hacia la tarde.

El viento, que soplará predominantemente del oeste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre los 4 y 12 km/h. Durante las primeras horas del día, se registrarán ráfagas de viento de hasta 9 km/h, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 12 km/h. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad hasta el ocaso, que se producirá a las 19:36. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 24 grados a las 10 de la noche. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados a medianoche.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.