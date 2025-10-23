El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la tarde, antes de experimentar un aumento gradual hacia el final de la jornada. La temperatura máxima se alcanzará en torno a las 16:00 horas, con un ambiente cálido que invitará a disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, a pesar de las temperaturas más altas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, así como de las actividades cotidianas sin preocuparse por el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.