El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Baeza se despertará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una luminosidad agradable durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables, con un predominio de cielos despejados y poco nubosos, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 72% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada, situándose en torno al 54% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en la mañana, pero el calor se hará más evidente conforme avance el día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h. Las rachas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Baeza podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en las primeras horas de la mañana, la visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua o en áreas de mayor humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:25 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados a última hora de la tarde. La noche será tranquila y fresca, ideal para paseos o actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Baeza se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.