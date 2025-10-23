El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
El día de hoy, 23 de octubre de 2025, se espera en Baena un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con predominancia de cielos despejados que ofrecerán una buena visibilidad.
Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas pico de radiación.
La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 93% a las 2 de la mañana, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 56% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor sea más llevadero, aunque las temperaturas seguirán siendo cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en comparación con las temperaturas más altas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de nubes, manteniendo el cielo mayormente despejado.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia y el predominio de cielos despejados son características que invitan a disfrutar de la naturaleza y de las actividades comunitarias.
El ocaso se producirá a las 19:29, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. En resumen, Baena disfrutará de un día ideal para salir, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.
