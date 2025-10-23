El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, se espera en Baena un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con predominancia de cielos despejados que ofrecerán una buena visibilidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas pico de radiación.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 93% a las 2 de la mañana, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 56% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor sea más llevadero, aunque las temperaturas seguirán siendo cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en comparación con las temperaturas más altas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de nubes, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia y el predominio de cielos despejados son características que invitan a disfrutar de la naturaleza y de las actividades comunitarias.

El ocaso se producirá a las 19:29, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. En resumen, Baena disfrutará de un día ideal para salir, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.