El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de despejado, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 20 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 28 grados en la tarde. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura hacia la noche, donde se prevé que se sitúe en torno a los 23 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50-60% durante la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las rachas de viento serán más intensas en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 16 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Esto proporcionará un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de humedad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Arahal podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para el tiempo variable y las altas temperaturas.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas cálidas y alta humedad, lo que podría generar una sensación de incomodidad en las horas más calurosas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y se mantengan hidratados durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.