El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 79%, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 46% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas del día. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser más notable en áreas abiertas y en las afueras de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:28. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje andujareño.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy es ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en familia. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes de la ciudad podrán aprovechar al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.