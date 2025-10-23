El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:43. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde, donde el cielo se tornará nuboso y muy nuboso, alcanzando su punto máximo de cobertura hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 20 y 28 grados . La mañana comenzará con temperaturas agradables de alrededor de 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un pico de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante el calor.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% en la madrugada y descendiendo gradualmente a un 79% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas cálidas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, pero se intensificará en la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 34 km/h. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Aljaraque.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y las temperaturas elevadas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.