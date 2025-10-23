El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las horas centrales del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con una temperatura inicial de 16 grados que ha ido descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día progresa, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, con un índice de probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es importante mencionar que en las primeras horas de la mañana se han registrado nieblas y brumas, lo que podría haber afectado la visibilidad, pero estas condiciones mejorarán rápidamente.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio de la calidez del día. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:28. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un buen momento para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin previsión de lluvia, lo que promete un día ideal para disfrutar de la belleza de esta localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.