El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. La bruma matutina que se ha registrado en las primeras horas dará paso a un ambiente más claro, aunque se espera que la niebla persista en ciertos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el sol brillará con fuerza, proporcionando un tiempo agradable y cálido.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución para aquellos que sean sensibles al calor. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en algunos momentos, pero disminuirá a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 65% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para los habitantes de Alcalá, ya que podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los residentes disfruten de un hermoso atardecer alrededor de las 19:36. La temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un ambiente fresco y agradable para la noche. En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para compartir con amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.