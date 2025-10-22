El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 22 de octubre de 2025, con condiciones meteorológicas que prometen ser agradables para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 98% en la madrugada y descendiendo a un 49% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que la jornada sea más placentera. La brisa suave que se espera, con vientos predominantes del oeste y suroeste, contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Los vientos serán moderados, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Esta brisa puede ser refrescante y ayudará a mitigar el calor, haciendo que el ambiente sea más agradable. Los vientos del oeste y suroeste serán predominantes, lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se espera para las 19:36, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los amantes de la fotografía y la naturaleza.

En resumen, el 22 de octubre en El Viso del Alcor se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.