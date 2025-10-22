El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá agradable, comenzando en torno a los 20 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 96%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 70% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en las horas de la mañana, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que esto se disipe rápidamente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:37. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, estabilizándose en torno a los 20 grados , lo que hará que la velada sea agradable para paseos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como un día cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.