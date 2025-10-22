El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , con un leve descenso a medida que avance el día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 60% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas abiertas. A medida que avance la tarde, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la ciudad.

A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá a cero, y el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados hacia el final de la tarde. Esto hará que la tarde sea más agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de que el cielo esté parcialmente nublado.

La puesta de sol se producirá a las 19:26 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos cubiertos y lluvias, terminará con un tiempo más despejado y temperaturas agradables. Los ciudadanos de Úbeda pueden esperar un día variado, donde la lluvia matutina dará paso a una tarde más soleada y cálida, perfecta para disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.