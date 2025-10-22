El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 83% a las 11 de la mañana y bajando aún más a un 72% a la 1 de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 20 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero se intensificará a medida que avance la tarde, alcanzando rachas de hasta 37 km/h hacia las 7 de la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas más cálidas, hará que el ambiente sea muy placentero para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Tomares pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 19:37, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

A medida que la tarde avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Posteriormente, comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados a las 8 de la tarde. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados a las 11 de la noche.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.