El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A partir de las 3 de la madrugada, se espera que la temperatura se estabilice en 18 grados, y durante la mañana, se mantendrá en torno a los 17 grados hasta las 9 de la mañana. La sensación térmica será agradable, con un leve descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 100% y bajará gradualmente hasta un 89% a las 9 de la mañana. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, no se experimentará incomodidad por la humedad.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 13 km/h durante la mañana. Este viento ligero contribuirá a que la sensación de temperatura sea más placentera, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que el día avance, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor de 28 grados . La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 27 grados a las 4 de la tarde y manteniéndose en ese rango hasta las 6 de la tarde. La humedad relativa también seguirá disminuyendo, lo que permitirá que la tarde se sienta más fresca y cómoda. El viento, que se intensificará ligeramente, alcanzará velocidades de hasta 21 km/h, lo que proporcionará un alivio adicional del calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, y las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 20 grados a las 10 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:37, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.