El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya una ligera posibilidad de lluvia, con un acumulado estimado de 0.1 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es del 55% entre las 2 y las 8 de la mañana, disminuyendo a un 25% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y se tornará más despejado.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que el sol se ponga a las 19:32, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 9 de la noche. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con algunas posibilidades de lluvia en las primeras horas, seguido de un ambiente más despejado y fresco por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas por si acaso, pero también disfrutando de las mejores condiciones hacia el final de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.