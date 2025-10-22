El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.3 mm de precipitación. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se prevé que el cielo se mantenga cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 17 grados, descendiendo a 16 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en la mañana, con valores que rondarán el 92% al amanecer y descendiendo gradualmente a un 60% por la tarde.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Durante la mañana, se prevén rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, con rachas que no superarán los 7 km/h en la tarde y noche.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse, dando paso a un ambiente más soleado y agradable. Las condiciones mejorarán notablemente, y se espera que el sol brille con más intensidad hacia el final de la jornada. La puesta de sol está programada para las 19:30, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, pero se mantendrán en un rango cómodo para disfrutar de la noche.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un inicio nublado y húmedo, con lluvias ligeras, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, donde se espera un ambiente más soleado y cálido. Es recomendable llevar un paraguas por la mañana, pero a medida que avance el día, se podrá disfrutar de un tiempo más agradable y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.