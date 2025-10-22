El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se mantenga cubierto en gran parte del día, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, comenzando en torno a los 17 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que el sol se eleve, la sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 70% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Es importante tener en cuenta que estas rachas pueden ser más intensas en zonas abiertas y expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia en las diferentes franjas horarias, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las lluvias no serán un factor a considerar en las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar preparado por si acaso, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias significativas, la alta humedad y las rachas de viento pueden influir en la sensación térmica. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.