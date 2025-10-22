El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán mayormente despejados, aunque se prevén intervalos nubosos en algunos momentos. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avanza la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 25 grados a las 14:00 horas y llegando a un máximo de 29 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 100% en la madrugada y bajará hasta un 39% hacia la tarde, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cálido y seco.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén lluvias, la bruma y la niebla podrían hacer su aparición en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas al río.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará entre el oeste y el noroeste, lo que podría aportar una sensación de frescura en los momentos de mayor calor. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento será más suave, pero se intensificará hacia la tarde, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar algo de abrigo para las primeras horas de la mañana y estar atentos a la posible bruma. La jornada promete ser placentera, con un tiempo propicio para disfrutar de la belleza del entorno natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.