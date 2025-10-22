El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, se presenta en Los Palacios y Villafranca con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se alternen momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, especialmente en las primeras horas, con valores que rondan el 97% al amanecer. A medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo, alcanzando niveles más cómodos de entre el 48% y el 70% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar algunas ráfagas fuertes en momentos puntuales. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades que rondan los 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece actividades al aire libre y eventos programados en la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes, pero en general, se mantendrá despejado. La puesta de sol está prevista para las 19:37, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse. La combinación de temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y la ausencia de lluvia hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy se caracteriza por temperaturas cálidas, alta humedad y un viento moderado, todo ello en un entorno mayormente despejado. Es un día perfecto para salir y disfrutar del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.