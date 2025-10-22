El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

Hoy, 22 de octubre de 2025, Osuna se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 20 grados en la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que el termómetro alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente templado y agradable para los habitantes de la localidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y bajando gradualmente a un 53% hacia la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con períodos de sol intercalados. Las probabilidades de precipitación son bajas, con un 20% de posibilidad de lluvia en las primeras horas, pero se espera que el resto del día permanezca seco. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede limitar la claridad del cielo en ciertos momentos.

En cuanto a la actividad al aire libre, se recomienda a los ciudadanos que, si bien el tiempo será mayormente benigno, lleven consigo un paraguas o impermeable por si acaso se presentan algunas gotas de lluvia. Las condiciones son propicias para disfrutar de paseos por el campo o actividades familiares, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento que puede ser más fuerte en las zonas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se despejará en gran parte, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento. La salida del sol se producirá a las 08:34, mientras que el ocaso será a las 19:34, marcando un día con una duración de luz solar que se acorta conforme avanzamos hacia el invierno. En resumen, un día variado en Osuna, donde la mezcla de nubes y sol ofrecerá un ambiente fresco y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.