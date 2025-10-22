El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, acumulando aproximadamente 0.2 mm de precipitación. A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados, descendiendo a 19 grados hacia las 03:00 y 18 grados durante la mañana. A partir de las 12:00, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en la tarde y llegando a un máximo de 25 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos soplarán predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 35 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo de la tarde, el cielo se despejará parcialmente, permitiendo que el sol brille entre las nubes. Sin embargo, se mantendrá un ambiente nuboso en general, con algunas nubes altas que podrían aparecer. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia en las horas de la tarde y noche, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará a medida que avance el día.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y vientos moderados. Aunque se prevén algunas lluvias ligeras en la mañana, el resto del día ofrecerá condiciones más favorables, ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo parcialmente cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.