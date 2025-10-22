El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados en las horas centrales del día.
La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvias. Durante este periodo, se prevé que caigan alrededor de 0.9 mm de lluvia, aunque la intensidad será escasa. A partir de las 8:00, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que el resto del día se mantenga seco, con un 0% de probabilidad de precipitación entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 64% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 25 grados alrededor de las 5:00 de la tarde.
El viento soplará del oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en combinación con la humedad. A medida que avance la noche, el viento disminuirá, y se espera que la temperatura descienda a 20 grados hacia las 11:00 de la noche.
En resumen, Montilla experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas en las primeras horas, seguido de un tiempo más estable y seco. Las temperaturas se mantendrán agradables, aunque la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que los termómetros indican. Se recomienda a los habitantes que estén preparados para la posibilidad de lluvia en la mañana y que disfruten de las temperaturas más cálidas de la tarde, mientras se mantengan atentos a las condiciones del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.
