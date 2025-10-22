El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvias. Durante este periodo, se prevé que caigan alrededor de 0.9 mm de lluvia, aunque la intensidad será escasa. A partir de las 8:00, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que el resto del día se mantenga seco, con un 0% de probabilidad de precipitación entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 64% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 25 grados alrededor de las 5:00 de la tarde.

El viento soplará del oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en combinación con la humedad. A medida que avance la noche, el viento disminuirá, y se espera que la temperatura descienda a 20 grados hacia las 11:00 de la noche.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas en las primeras horas, seguido de un tiempo más estable y seco. Las temperaturas se mantendrán agradables, aunque la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que los termómetros indican. Se recomienda a los habitantes que estén preparados para la posibilidad de lluvia en la mañana y que disfruten de las temperaturas más cálidas de la tarde, mientras se mantengan atentos a las condiciones del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.