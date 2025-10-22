El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 64% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave del viento, que soplará principalmente del suroeste a velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h, ayudará a mitigar el calor.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados . Este calor será más pronunciado entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 25 grados. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la previsión indica un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:41. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 20 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la noche.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.