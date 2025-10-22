El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando entre 0.1 y 0.4 mm de precipitación. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas al salir de casa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, aunque se mantendrá nuboso hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 23 grados hacia las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con una disminución en la humedad, hará que el tiempo sea más cómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que lleven una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender nuevamente al caer la noche.

El viento soplará desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h, con ráfagas más intensas en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente. Las direcciones del viento variarán, predominando del oeste y noroeste, lo que puede influir en la dispersión de las nubes y la temperatura.

En resumen, Martos experimentará un inicio de jornada húmedo y cubierto, con lluvias ligeras que darán paso a un tiempo más despejado y cálido por la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de un tiempo más agradable a medida que se acerque la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.