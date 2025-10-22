El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que la probabilidad de precipitación sea nula, lo que sugiere que las lluvias no serán significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas y descenderán ligeramente a 20°C durante la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en la madrugada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que el día progrese, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 27°C en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 25 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avanza, las rachas de viento alcanzarán su punto máximo, con velocidades de hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más dinámico.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, pasando de estar cubierto a poco nuboso en las horas centrales. Esto permitirá que el sol brille con más intensidad, especialmente en la tarde, cuando se espera que el cielo esté despejado. La combinación de temperaturas más altas y un cielo despejado hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento.

En resumen, Marchena experimentará un día con un inicio fresco y nublado, pero que se transformará en una tarde cálida y soleada. La ausencia de precipitaciones significativas y el aumento de la temperatura permitirán disfrutar de un tiempo agradable, aunque se recomienda estar atentos a las rachas de viento que podrían ser intensas en ciertos momentos del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.