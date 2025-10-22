El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La nubosidad será escasa durante todo el día, con solo algunos momentos de cielo poco nuboso en las horas centrales. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En cuanto a la temperatura máxima, se espera que alcance los 27 grados en las horas de la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable. A medida que el sol se eleva en el cielo, la sensación térmica será confortable, ideal para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 8 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 72% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se vuelva más seco y cómodo a medida que el día avanza.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 21 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 08:38 y el ocaso a las 19:38, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.