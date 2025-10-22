El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 52% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa suave que se prevé, con vientos del oeste y suroeste, ayudará a mitigar esta sensación, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la velocidad del viento, se anticipa que oscile entre 4 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en momentos puntuales. Esta brisa será más intensa durante la tarde, lo que contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero no se espera que estas afecten la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 19:36, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de temperaturas agradables y cielos despejados.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento perfecto para salir a pasear, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse en un parque local.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.