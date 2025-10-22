El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, con algunas áreas experimentando lluvia escasa. Las precipitaciones serán mínimas, con un acumulado de apenas 0.1 mm en las horas más húmedas, que se prevén entre las 07:00 y las 08:00.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 19 grados a las 12:00, y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 23 grados hacia las 15:00. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 21 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, estabilizándose en torno al 59% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 5 km/h hacia la tarde y noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que será del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante este periodo. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia caerá a cero, lo que permitirá que el cielo se despeje gradualmente hacia la noche.

Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el orto previsto a las 08:32 y el ocaso a las 19:31, ofreciendo una hermosa vista del cielo al final del día. En resumen, Lucena experimentará un día mayormente cubierto con algunas lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia en las horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.