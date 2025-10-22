El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con períodos de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con una visibilidad reducida debido a la niebla que cubrirá la localidad. Las temperaturas en este período oscilarán entre los 16 y 20 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la situación comenzará a mejorar. A partir de las 10 de la mañana, se prevé que el cielo se despeje, dando paso a un día más soleado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados hacia la tarde. La humedad relativa comenzará a descender, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo y menos pesado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 20 km/h. Este viento moderado ayudará a dispersar la bruma y la niebla matutina, favoreciendo la claridad del cielo. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para los habitantes de Lora del Río, ya que podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 20 grados a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:35. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta favorable, con un inicio de jornada marcado por la niebla que dará paso a un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.