El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con intervalos nubosos, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas posteriores.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas. Esto podría generar condiciones de bruma y niebla, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 85% de posibilidad de lluvias entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, y un 45% entre las 8:00 y las 2:00 de la tarde. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son escasas, con acumulados que no superarán los 0.9 mm en total. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que para la tarde y la noche las condiciones se estabilicen, con cielos más despejados.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h, siendo más intenso en las primeras horas del día. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan más agradables.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de un leve aumento en la temperatura y una disminución en la probabilidad de precipitación hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones de bruma y niebla, especialmente en la mañana, y disfrutar de las temperaturas más cálidas que se esperan en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.