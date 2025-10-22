El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, se espera en Lepe un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 26 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con una temperatura de 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 25 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 26 grados en la tarde.

El estado del cielo variará a lo largo del día. Durante las primeras horas, se presentará un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con periodos de cielo cubierto y muy nuboso, especialmente en la tarde y al caer la noche. A pesar de esta variabilidad, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% a medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 70% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro, aunque la nubosidad podría afectar la vista hacia el atardecer. El ocaso se producirá a las 19:42, momento en el cual el cielo podría presentar un espectáculo visual con los colores del atardecer, a pesar de la presencia de nubes.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por temperaturas agradables, un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto, y vientos moderados del sur. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un cambio en las condiciones del cielo a medida que avance la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.