El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de octubre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la jornada, se prevé que se despeje, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al exterior.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 97%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose alrededor del 68% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cómodo.
En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que variarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:38. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22°C hacia el final del día, lo que sugiere que la noche será fresca pero agradable.
Es un día ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un rato en el parque. Se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas más cálidas, y mantenerse hidratado para contrarrestar el calor. En resumen, Lebrija disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Consternación en Hornachuelos por el fallecimiento de un corredor en la Ruta de la Miel
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- El comercio de cercanía en Córdoba se enfrenta a la estrategia del 'flagship' y de la experiencia de marca por encima del producto
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- Tres jóvenes de Córdoba encuentran con Silbon la llave al mercado laboral
- ¿Cuándo lloverá hoy en Córdoba? Esto es lo que espera la Aemet
- El Córdoba CF confía en Diego Tristán para entrenar a sus delanteros del futuro