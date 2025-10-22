El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la jornada, se prevé que se despeje, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 97%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose alrededor del 68% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que variarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:38. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22°C hacia el final del día, lo que sugiere que la noche será fresca pero agradable.

Es un día ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un rato en el parque. Se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas más cálidas, y mantenerse hidratado para contrarrestar el calor. En resumen, Lebrija disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.