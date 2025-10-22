El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, se espera un tiempo variable en Jaén, con predominancia de cielos cubiertos y algunas lluvias escasas. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. A medida que avance el día, la lluvia disminuirá y se espera que el cielo se mantenga muy nuboso hasta el mediodía, con temperaturas que rondarán los 20 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a las 00:00 y descenderá ligeramente a 20 grados en las primeras horas. A lo largo de la mañana, se mantendrá en torno a los 19 grados, alcanzando un máximo de 24 grados por la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% y bajando gradualmente a un 54% hacia la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste con una velocidad de 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h a las 1:00. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y del noroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura alcance su punto máximo.

A partir de las 14:00, se espera que el cielo comience a despejarse, con una transición hacia un estado poco nuboso y despejado en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas de 21 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, aunque el día comience con inestabilidad, la tarde ofrecerá un respiro con cielos más claros.

La salida del sol se producirá a las 08:30, mientras que el ocaso será a las 19:28, brindando un tiempo de luz solar que, aunque limitado por la nubosidad, permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo. En resumen, se prevé un día de contrastes en Jaén, donde la lluvia matutina dará paso a un tiempo más apacible y despejado por la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

