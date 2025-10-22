El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se mantendrá la tendencia de cielos despejados, especialmente en las horas centrales, donde se alcanzarán temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se espera que baje hasta un 47% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, por la mañana, la humedad será bastante alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento ayudará a refrescar el ambiente, haciendo que las temperaturas se sientan más agradables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que garantiza un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Los ciudadanos de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, perfecto para paseos, deportes o simplemente disfrutar del tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar poco nuboso, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que la temperatura mínima durante la noche ronde los 20 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para las actividades nocturnas. El ocaso se producirá a las 19:37, marcando el final de un día que promete ser muy agradable en Dos Hermanas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.