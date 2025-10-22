El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se mantendrá la tendencia de cielos despejados, especialmente en las horas centrales, donde se alcanzarán temperaturas agradables.
Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se espera que baje hasta un 47% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, por la mañana, la humedad será bastante alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento ayudará a refrescar el ambiente, haciendo que las temperaturas se sientan más agradables.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que garantiza un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Los ciudadanos de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, perfecto para paseos, deportes o simplemente disfrutar del tiempo.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar poco nuboso, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que la temperatura mínima durante la noche ronde los 20 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para las actividades nocturnas. El ocaso se producirá a las 19:37, marcando el final de un día que promete ser muy agradable en Dos Hermanas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.
